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تفسیر: النمل 27:70
النمل
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحْزَنْ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
تَكُنْ
فِیْ
ضَیْقٍ
مِّمَّا
یَمْكُرُوْنَ
۟
(اے نبی ﷺ !) آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پر دل تنگ نہ کریں
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না ।