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تفسیر: النمل 27:68
النمل
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدْ
وُعِدْنَا
هٰذَا
نَحْنُ
وَاٰبَآؤُنَا
مِنْ
قَبْلُ ۙ
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّاۤ
اَسَاطِیْرُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اَجداد سے بھی کیا گیا تھا یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں
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[
لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
] ئێمهو باوك و باپیرانیشمان پێشتر پێغهمبهران ئهم بهڵێنهیان پێ دابووین [
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨)
] نهمان بینی له قهبر دهرچوون و زیندوو بوونهوه ههبێت ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها سهرگوزشتهو باسی ئوممهتانی پێشترهو لهوانهوه وهرگیراوهو باس ئهكرێت و هیچ حهقیقهت و ڕاستیهكی نیه.