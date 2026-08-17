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تفسیر: النمل 27:66
النمل
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ادّٰرَكَ
عِلْمُهُمْ
فِی
الْاٰخِرَةِ ۫
بَلْ
هُمْ
فِیْ
شَكٍّ
مِّنْهَا ۫ؗ
بَلْ
هُمْ
مِّنْهَا
عَمُوْنَ
۟۠
بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہوچکے ہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
] له قیامهتدا زانیاریان تهواو و كامڵ ئهبێ كاتێك ههموو شتێك به چاوی خۆیان ئهبینن، یاخود زانیارییان دهستهوهستانه لهسهر زانینى كاتى هاتنى قیامهت [
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا
] بهڵكو كافران له دونیادا گومانیان لهو شتانه ههیه [
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦)
] بهڵكو ئهوان خۆیان كوێر كردووه له ئاستی بینینی حهقدا.