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تفسیر: النمل 27:65
النمل
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُلْ
لَّا
یَعْلَمُ
مَنْ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
الْغَیْبَ
اِلَّا
اللّٰهُ ؕ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
اَیَّانَ
یُبْعَثُوْنَ
۟
آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا
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Tafseer Jalalayn
﴿قُل لَّا یَعۡلَمُ مَن فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس ﴿ٱلۡغَیۡبَ﴾ أَيْ مَا غَابَ عَنْهُمْ ﴿إِلَّا﴾ لَكِنَّ ﴿ٱللَّهُۚ﴾ يَعْلَمهُ ﴿وَمَا یَشۡعُرُونَ﴾ أي كفار مكة كغيرهم ﴿أَیَّانَ﴾ وقت ﴿یُبۡعَثُونَ ٦٥﴾