سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: النمل 27:62
النمل
62
27:62
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
اَمَّنْ
یُّجِیْبُ
الْمُضْطَرَّ
اِذَا
دَعَاهُ
وَیَكْشِفُ
السُّوْٓءَ
وَیَجْعَلُكُمْ
خُلَفَآءَ
الْاَرْضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ
مَّعَ
اللّٰهِ ؕ
قَلِیْلًا
مَّا
تَذَكَّرُوْنَ
۟ؕ
بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور و لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور (اس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ (ان کاموں میں شریک) ؟ بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم لوگ حاصل کرتے ہو
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره بههاناى لێقهوماوانهوه دێت} [
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
] كێ ههیه وهڵامی لێقهوماو بداتهوه كاتێك كه دهپارێتهوهو هانا بۆ خوای گهوره ئهبات جگه له خواى گهوره؟ [
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
] وه كێ ههیه خراپهتان لهسهر ههڵگرێ و لایدات؟ [
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ئێوه بكات به جێنشین لهسهر زهویدا ههر ئهوهنده جیلێكی لهناوبرد جیلێكی تر جێیان بگرێتهوه؟ واته: كهس نیه [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا پهرستراو و خوایهكی تر ههیه كه شایانى پهرستن بێت و ئێوه بیپهرستن و بیكهن به شهریك بۆ خواى گهوره؟ [
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
] بهڵام زۆر به كهمی بیر ئهكهنهوهو ئهگهڕێنهوه بۆ حهق.