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النمل
57
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَاَنْجَیْنٰهُ
وَاَهْلَهٗۤ
اِلَّا
امْرَاَتَهٗ ؗ
قَدَّرْنٰهَا
مِنَ
الْغٰبِرِیْنَ
۟
تو ہم نے نجات دی اس ؑ کو اور اس ؑ کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کردیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: لوط پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- كهسوكاری واته: باوهڕدارانمان ڕزگار كرد [
إِلَّا امْرَأَتَهُ
] تهنها خێزانهكهی نهبێ [
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧)
] وامان بڕیار دابوو كه ئهمه ئهبێ بمێنێتهوه لهناو سزادا لهبهر ئهوهی كافر بوو، وه خهڵكى ئاگادار دهكردهوه له میوانهكانى لوط پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- وههانى دهدان تا دهستدرێژى بكهنه سهریان، نهك خۆى ئهو كارهى كردبێت خواى گهوره لهبهر رێزى پێغهمبهران خێزانهكانى پاراستون له بهدڕهوشتى ئهگهر كافریش بووبن.