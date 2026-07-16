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النمل
54
27:54
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ٥٤
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤
وَلُوْطًا
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖۤ
اَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ
وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ
۟
اور لوط ؑ کو بھی (ہم نے بھیجا) جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو
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قرأت
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ لوط پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و قهومهكهى} [
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
] وه لوط پێغهمبهریش -
صلی الله علیه وسلم
- كاتێك كه به قهومهكهی خۆی فهرموو: [
أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)
] ئایا ئێوه كرداری بهدڕهوشتی و نێربازی ئهكهن وه به چاوی خۆیشتان یهكترى ئهبینن.