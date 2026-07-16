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النمل
52
27:52
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذالك لاية لقوم يعلمون ٥٢
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥٢
فَتِلْكَ
بُیُوْتُهُمْ
خَاوِیَةً
بِمَا
ظَلَمُوْا ؕ
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً
لِّقَوْمٍ
یَّعْلَمُوْنَ
۟
تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتِلۡكَ بُیُوتُهُمۡ خَاوِیَةَۢ﴾ أَيْ خَالِيَة وَنَصْبه عَلَى الْحَال وَالْعَامِل فِيهَا مَعْنَى الْإِشَارَة ﴿بِمَا ظَلَمُوۤا۟ۚ﴾ بِظُلْمِهِمْ أَيْ كُفْرهمْ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَةࣰ﴾ لَعِبْرَة ﴿لِّقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ٥٢﴾ قُدْرَتنَا فَيَتَّعِظُونَ