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النمل
51
27:51
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين ٥١
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١
فَانْظُرْ
كَیْفَ
كَانَ
عَاقِبَةُ
مَكْرِهِمْ ۙ
اَنَّا
دَمَّرْنٰهُمْ
وَقَوْمَهُمْ
اَجْمَعِیْنَ
۟
تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره كافره پيلانگێڕهكانى لهناوبرد} [
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ
] بزانهو تهماشا بكه سهرهنجامی نهخشهو پیلان دانانی ئهوان چی بوو [
أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١)
] ئێمه ئهوان و قهومه كافرهكهیانمان ههر ههموویان به تێكڕا لهناوبرد.