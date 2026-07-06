سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النمل
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
اَلَّا
تَعْلُوْا
عَلَیَّ
وَاْتُوْنِیْ
مُسْلِمِیْنَ
۟۠
یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوجاؤ
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ
] پاشان تیایدا نووسیویهتی و دهفهرمێت: ئێوه خۆتان به گهوره مهزانن و لووتبهرزی مهكهن وهكو پاشاكانی تر كه عیبادهت بۆ خوا ناكهن [
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)
] وه ملكهچ بن بۆ دینی خوای گهورهو موسڵمان و یهكخواپهرست و گوێڕایهڵ بن.