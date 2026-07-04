سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النمل
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
اَللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ
رَبُّ
الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ
۟
وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه هیچ پهرستراوێك به حهق نیه شایهنی پهرستن بێت تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)
] ئهو خوایهى كه خاوهن و پهروهردگاری عهرشی گهورهیه (نههى كراوه له كوشتنى هودهود، چونكه بانگهوازى كرد بۆ یهكخواپهرستى و نههى كرد له پهرستنى جگه له خواى گهوره).