سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النمل
24
27:24
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٢٤
وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٤
وَجَدْتُّهَا
وَقَوْمَهَا
یَسْجُدُوْنَ
لِلشَّمْسِ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَزَیَّنَ
لَهُمُ
الشَّیْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ
عَنِ
السَّبِیْلِ
فَهُمْ
لَا
یَهْتَدُوْنَ
۟ۙ
اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کوّ مزین کردیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] بینیم خۆی و قهومهكهی كڕنوش بۆ خۆر ئهبهن و عیبادهت بۆ خۆر ئهكهن و جگه له خوای گهوره دهپهرستن (كۆشكێكى بهرزو پتهوى ههبووه كه سێ سهدو شهست تاقى تیادا بووه له رۆژههڵات و رۆژئاوایهوهو وا دروستكراوه كه ههموو رۆژێك خۆر له تاقێكهوه ههڵبێت و له تاقێكى بهرامبهریهوه ئاوا بێت بۆ ئهوهى بهیانیان و ئێواران كوڕنوش و سوجدهى بۆ بهرن) [
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
] وه شهیتان ئهم كوفرهی بۆ ڕازاندنهوه كه عیبادهت بۆ خۆر بكهن [
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
] وه ههر شهیتانه ڕێگری كردوون له ڕێگهی ڕاستی خوای گهوره كه ئیمان به خواى گهوره بێنن [
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)
] وه ئهوانیش ئێستا ڕێگهی حهق نادۆزنهوه.