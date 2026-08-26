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تفسیر: النجم 53:62
النجم
62
53:62
فاسجدوا لله واعبدوا ۩ ٦٢
فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ٦٢
فَاسْجُدُوْا
لِلّٰهِ
وَاعْبُدُوْا
۟
پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Поклонение - это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов поклонения Аллах особо выделил земной поклон, что свидетельствует о его пользе и превосходстве. Земные поклоны являются таинством и сутью всего поклонения, потому что они олицетворяют страх и преклонение перед Аллахом. Падая ниц, человек душой и телом смиряется перед Ним и покорно опускает самую славную часть своего тела до уровня стопы.