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تفسیر: النجم 53:61
النجم
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَاَنْتُمْ
سٰمِدُوْنَ
۟
اور تم خوش فعلیاں کر رہے ہو
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Tafsir Muyassar
آپ 53:59 سے 53:62 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
أفمِن هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحيحًا، وتضحكون منه سخرية واستهزاءً، ولا تبكون خوفًا من وعيده، وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده، وسلِّموا له أموركم.