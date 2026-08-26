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تفسیر: النجم 53:53
النجم
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَالْمُؤْتَفِكَةَ
اَهْوٰی
۟ۙ
اور (اُسی نے) الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
والمراد بالمؤتفكات قوم لوط - عليه السلام - ، وسموا بذلك لأن قريتهم ائتفكت بأهلها ، أى : انقلبت راسا على عقب . يقال : أفَكَه عن كذا يَأْفِكُه إذا قلبه وصرفه . ومنه الإفك ، لأنه قلب للحق عن وجهه الصحيح .أى : وأهلك - سبحانه - القرى المؤتفكة بأهلها ، بأن أهوى بها جبريل - عليه السلام - إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء.