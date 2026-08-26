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تفسیر: النجم 53:53
النجم
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَالْمُؤْتَفِكَةَ
اَهْوٰی
۟ۙ
اور (اُسی نے) الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
والمؤتفكة أهوى يعني مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم ، أي : انقلبت وصار عاليها سافلها . يقال : أفكته أي قلبته وصرفته . أهوى أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء ; رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض . وقال المبرد : جعلها تهوي . ويقال : هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط و " أهوى " أي أسقط .