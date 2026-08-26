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تفسیر: النجم 53:52
النجم
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوْمَ
نُوْحٍ
مِّنْ
قَبْلُ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
هُمْ
اَظْلَمَ
وَاَطْغٰی
۟ؕ
اور قوم نوح ؑ کو بھی (ہلاک کیا) ان سے پہلے۔
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Al-Sa'di
آپ 53:52 سے 53:53 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян - соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться пророку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены - все до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов.