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تفسیر: النجم 53:52
النجم
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوْمَ
نُوْحٍ
مِّنْ
قَبْلُ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
هُمْ
اَظْلَمَ
وَاَطْغٰی
۟ؕ
اور قوم نوح ؑ کو بھی (ہلاک کیا) ان سے پہلے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na Akawaangamiza watu wa Nūḥ hapo kabla. Hao walikuwa ni wakali zaidi wa uasi na wakubwa zaidi wa ukafiri kuliko wale waliokuja baada yao.