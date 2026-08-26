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تفسیر: النجم 53:50
النجم
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَاَنَّهٗۤ
اَهْلَكَ
عَادَا
لْاُوْلٰی
۟ۙ
اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولیٰ کو۔
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Al-Sa'di
آپ 53:49 سے 53:51 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.