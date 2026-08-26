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تفسیر: النجم 53:50
النجم
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَاَنَّهٗۤ
اَهْلَكَ
عَادَا
لْاُوْلٰی
۟ۙ
اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولیٰ کو۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠)
] وە هەر خوای گەورە بوو كە عادی سەرەتای قەومی هودى لەناوبرد كە ئیمانیان نەهێنا .