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تفسیر: النجم 53:47
النجم
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَاَنَّ
عَلَیْهِ
النَّشْاَةَ
الْاُخْرٰی
۟ۙ
اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - سبحانه - : ( وَأَنَّ عَلَيْهِ النشأة الأخرى ) أى : وأن عليه وحده - سبحانه - الإحياء بعد الإماتة ، والإعادة إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور .والنشأة هى المرة من الإنشاء ، أى : الإيجاد والتكوين والحلق ، والأخرى : مؤنث الأخير ، والمراد أنه - سبحانه - يوجد النشأة التى لا نشأة بعدها .