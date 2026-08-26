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تفسیر: النجم 53:47
النجم
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَاَنَّ
عَلَیْهِ
النَّشْاَةَ
الْاُخْرٰی
۟ۙ
اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : وأن عليه النشأة الأخرى أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " النشاءة " بفتح الشين والمد ; أي وعد ذلك ووعده صدق .