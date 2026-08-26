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تفسیر: النجم 53:46
النجم
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اِذَا
تُمْنٰی
۪۟
ایک ہی بوندھ سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى }
وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات، صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها، حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.