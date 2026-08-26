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تفسیر: النجم 53:46
النجم
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اِذَا
تُمْنٰی
۪۟
ایک ہی بوندھ سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أي من أولاد آدم ولم يرد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطفة . والنطفة الماء القليل ، مشتق من نطف الماء إذا قطر . تمنى تصب في الرحم وتراق ; قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح . يقال : منى الرجل وأمنى من المني ، وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء أي يراق . وقيل : تمنى تقدر ; قاله أبو عبيدة . يقال : منيت الشيء إذا قدرته ، ومني له أي قدر له ; قال الشاعر أبو قلابة الهذلي :حتى تلاقي ما يمني لك المانيأي ما يقدر لك القادر .