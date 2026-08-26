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تفسیر: النجم 53:45
النجم
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَاَنَّهٗ
خَلَقَ
الزَّوْجَیْنِ
الذَّكَرَ
وَالْاُ
۟ۙ
اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے نر اور مادہ کے
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - سبحانه - ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تمنى ) .أى : وأنه - تعالى - وحده ، هو الذى خلق الزوجين الكائنين من الذكر والأنثى ، من نطفة تتدفق من الرجل إلى رحم الأنثى ، فتلتقى ببويضة الأنثى ، فيكون منهما الإنسان - بإذن الله