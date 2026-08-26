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تفسیر: النجم 53:37
النجم
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَاِبْرٰهِیْمَ
الَّذِیْ
وَ
۟ۙ
اور ابراہیم کے (صحیفوں میں تھا) جس نے وفا کی انتہا کردی
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
[وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى } أي:
قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه