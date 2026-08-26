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تفسیر: النجم 53:36
النجم
36
53:36
ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦
اَمْ
لَمْ
یُنَبَّاْ
بِمَا
فِیْ
صُحُفِ
مُوْسٰی
۟ۙ
کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ ؑ کے صحیفوں میں تھا ؟
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حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أم لم ينبأ "
، لم يخبر،
" بما في صحف موسى "
،
يعني:
أسفار التوراة.