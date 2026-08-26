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تفسیر: النجم 53:35
النجم
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
اَعِنْدَهٗ
عِلْمُ
الْغَیْبِ
فَهُوَ
یَرٰی
۟
کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Je huyu anayekata kheri yake ya kutoa ana ujuzi wa ghaibu kuwa yeye atamalizikiwa na mali yaliyoko mkononi mwake ndipo akaizuia kheri yake asiitoe, na akawa aliona hilo waziwazi? Mambo si hivyo! Hakika ni kwamba yeye aliacha kutoa sadaka na kufanya kheri, kutenda wema na kuunga kizazi kwa ubahili na uchoyo.