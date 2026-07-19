سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النجم
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِنْدَهَا
جَنَّةُ
الْمَاْوٰی
۟ؕ
جنت الماویٰ بھی اس کے پاس ہی ہے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)
] وە لەوێش بەهەشت هەیە كە شوێنی مانەوەی باوەڕدارانە .