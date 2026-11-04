تراجم
قرآن کے تراجم زبان اور مترجم اعتبار سے دیکھیں۔
Afar1 ترجمے
Albanian2 ترجمے
Amazigh1 ترجمے
Amharic2 ترجمے
Arabic1 ترجمے
Asante1 ترجمے
Assamese1 ترجمے
Azeri2 ترجمے
Bambara2 ترجمے
Bengali4 ترجمے
Bosnian3 ترجمے
Bulgarian1 ترجمے
Central khmer2 ترجمے
Chechen1 ترجمے
Chinese3 ترجمے
Croatian1 ترجمے
Czech1 ترجمے
Dari1 ترجمے
Divehi2 ترجمے
Dutch3 ترجمے
English9 ترجمے
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William Pickthallعبداللہ یوسف علیAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 ترجمے
Finnish1 ترجمے
French3 ترجمے
Fulah1 ترجمے
Ganda1 ترجمے
German2 ترجمے
Gujarati1 ترجمے
Hausa1 ترجمے
Hebrew1 ترجمے
Hindi1 ترجمے
Indonesian3 ترجمے
Italian1 ترجمے
Japanese2 ترجمے
Kannada2 ترجمے
Kazakh2 ترجمے
Kinyarwanda1 ترجمے
Korean2 ترجمے
Kurdish2 ترجمے
Kyrgyz, kirghiz1 ترجمے
Lingala1 ترجمے
Lithuanian1 ترجمے
Macedonian1 ترجمے
Malay1 ترجمے
Malayalam3 ترجمے
Maranao1 ترجمے
Marathi1 ترجمے
Moore1 ترجمے
Nepali1 ترجمے
Norwegian1 ترجمے
Oromo1 ترجمے
Pashto2 ترجمے
Persian2 ترجمے
Polish1 ترجمے
Portuguese2 ترجمے
Punjabi1 ترجمے
Romanian3 ترجمے
Rundi1 ترجمے
Russian3 ترجمے
Serbian1 ترجمے
Sindhi1 ترجمے
Sinhala, sinhalese1 ترجمے
Somali2 ترجمے
Spanish3 ترجمے
Swahili2 ترجمے
Swedish1 ترجمے
Tagalog1 ترجمے
Tajik3 ترجمے
Tamil3 ترجمے
Tatar1 ترجمے
Telugu1 ترجمے
Thai2 ترجمے
Turkish5 ترجمے
Uighur, uyghur1 ترجمے
Ukrainian1 ترجمے
Urdu8 ترجمے
فتح محمد جالندھریFatah Muhammad Jalandhariمولانا محمد جوناگڑھیMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comفی ظلال القرآنSayyid Ibrahim Qutbشیخ الہند محمود الحسن (تفسیر عثمانی کے ساتھ)Shaykh al-Hind Mahmud al-Hasanبیان القرآن (ڈاکٹر اسرار احمد)Dr. Israr Ahmadتفہیم القرآن - سید ابو الاعلیٰ مودودیSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 ترجمے
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com