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تفسیر: النبإ 78:6
النبإ
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا ؟
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ههندێك له بهخششهكانى خواى گهوره} [
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦)
] ئایا ئێمه زهویمان بۆ ژێربار نهكردوون و ڕانهخستووه وهكو بێشكهی منداڵ، وه هێمن و ئارام و جێگیرمان كردووه بۆیان تا لهسهرى بژین.