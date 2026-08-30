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تفسیر: النبإ 78:6
النبإ
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا ؟
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العربية
Al-Qurtubi
دلهم على قدرته على البعث ; أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة .والمهاد : الوطاء والفراش .وقد قال تعالى : " الذي جعل لكم الأرض فراشا " [ البقرة : 22 ] وقرئ " مهدا " .ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي , وهو ما يمهد له فينوم عليه