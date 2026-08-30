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تفسیر: النبإ 78:4
النبإ
4
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
نہیں ! عنقریب یہ جان لیں گے۔
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العربية
Al-Qurtubi
ثم هددهم فقال : كلا سيعلمون أي سيعلمون عاقبة القرآن ، أو سيعلمون البعث : أحق هو أم باطل . و ( كلا ) رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن ، فيوقف عليها . ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو ( ألا ) فيبدأ بها . والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث ; قال بعض علمائنا : والذي يدل عليه قوله - عز وجل - : إن يوم الفصل كان ميقاتا يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث .