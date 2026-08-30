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تفسیر: النبإ 78:3
النبإ
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
جس کے بارے میں یہ اختلافِ رائے میں مبتلا ہوگئے ہیں۔
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Tafsir Muyassar
آپ 78:2 سے 78:3 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.