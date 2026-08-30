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تفسیر: النبإ 78:11
النبإ
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش (کی جدوجہد) کے لیے۔
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العربية
Al-Sa'di
آپ 78:11 سے 78:15 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой.