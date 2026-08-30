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تفسیر: النبإ 78:11
النبإ
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش (کی جدوجہد) کے لیے۔
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
فيه إضمار , أي وقت معاش , أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك " فمعاشا " على هذا اسم زمان , ليكون الثاني هو الأول .ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف .