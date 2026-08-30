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تفسیر: النبإ 78:1
النبإ
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں ؟
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عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Kuhusu kitu gani baadhi ya makafiri wa Kikureshi wanaulizana?