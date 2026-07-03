А (Алиф) - Л (Лям) - М (Мим). Сура открывается этими буквами арабского алфавита, чтобы обратить внимание на чудо и неподражаемость Корана, который, хотя и написан на языке людей, нельзя превзойти, и чтобы люди слушали его. [[Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Эта сура была ниспослана пророку Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует! - в Медине. Она состоит из 200 айатов. В рассказах, которые приводятся в Священном Коране, говорится о законах Аллаха во Вселенной и о назиданиях и поучениях, которые можно извлечь из них, о вере, убеждениях, нравах, а также даётся много наставлений. В предыдущей суре рассказывалось о сынах Исраила и приводились примеры их отклонения от прямого пути. В этой суре приводятся другие примеры их заблуждений, а также даны наставления о том, каким должен быть верующий в своей вере и каким должно быть его поведение. Здесь объясняется также суть небесной религии, указывается на необходимость вежливого поведения при споре и на традиции, связанные с победой или поражением. В данной суре говорится о месте праведников, погибших в сражении за веру, в День воскресения, о награде или наказании как мужчинам, так и женщинам, и о пути к благочестию и счастью. Сура "Семейство Имрана" начинается с того же, с чего началась предыдущая сура.]]