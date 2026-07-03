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3. سورہ آل عمران

آل عمران

عمران کا خاندان

سورہ آل عمران پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔ ترجمہ Mawlawi Muhammad Anwar Badkhashani.

3:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
الم. (معنای این حروف به الله معلوم است).
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