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003

3. سورہ آل عمران

آل عمران

عمران کا خاندان

سورہ آل عمران پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔ ترجمہ Montada Islamic Foundation.

3:1
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الٓمٓ ١
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Alif, Lâm, Mîm.
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