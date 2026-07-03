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3. سورہ آل عمران

آل عمران

عمران کا خاندان

سورہ آل عمران پڑھیں اور سنیں۔ ترجمہ، تفسیر، آڈیو تلاوت، لفظ بہ لفظ معنی، اور ٹرانسلٹریشن کے ساتھ۔ ترجمہ Rowad Translation Center.

3:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
Alif Laam Miim.1
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