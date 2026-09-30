Al-Sa'di الواقعة کی تفسیر، آیت 78

Для утверждения этой истины Всевышний и принес упомянутую выше великую клятву. Коран - это Писание, в правдивости и достоверности которого невозможно усомниться. Аллах назвал его благородным, потому что оно приносит людям великое благо и открывает перед ними необъятную сокровищницу знаний. Каждое доброе начинание и всякое полезное знание берет свое начало именно из этого божественного откровения. Оно хранится на небесах и записано в Хранимой скрижали, которая оберегается от взоров всех творений. Это свидетельствует о величии Корана и отношении к нему со стороны Аллаха и обитателей небес. Согласно другому толкованию, Священный Коран записан в книгах ангелов, которым Всевышний поручил донести свое послание и откровение до людей на земле. Ангелы хранят эти книги и оберегают их от дьяволов, которые не в состоянии исказить Священное Писание и не могут ни приписать к нему измышления, ни выкрасть из него часть истины.