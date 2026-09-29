Al-Sa'di الواقعة کی تفسیر، آیت 28

В Садах блаженства никто не услышит пустых и бессмысленных речей, и никто не будет оскорблен и обижен. Обитатели Рая будут говорить только добрые и прекрасные слова, потому что Рай - это обитель благочестивых и добропорядочных, в которую не попадет никто иной. Этот аят свидетельствует о прекрасном поведении и превосходном нраве райских жителей. Они обращаются друг к другу с добрыми речами, которые вселяют радость в сердца, не имея ничего общего со словоблудием и бранью. Боже, сделай нас одними из этих счастливцев! Затем Всевышний сообщил о том, что уготовлено для тех, кто окажется на правой стороне.