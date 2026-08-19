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تفسیر: القصص 28:9
القصص
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
امْرَاَتُ
فِرْعَوْنَ
قُرَّتُ
عَیْنٍ
لِّیْ
وَلَكَ ؕ
لَا
تَقْتُلُوْهُ ۖۗ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّنْفَعَنَاۤ
اَوْ
نَتَّخِذَهٗ
وَلَدًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی تم اسے قتل مت کرو کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ (انجام سے) بالکل بیخبر تھے
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العربية
Al-Sa'di
Когда домочадцы Фараона подобрали младенца, Господь вызвал в его жене сострадание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная женщина Асия, дочь Музахима. Она сказала: «Не убивай его. Давай оставим его у нас, чтобы он принес нам счастье и радость. Он будет прислуживать нам и, быть может, станет преданным помощником. Если же мы захотим, то окажем ему великую честь, усыновив его». По воле Всевышнего, Муса действительно принес огромную пользу жене Фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке младенца и стала относиться к нему, как к родному сыну. Когда же Муса вырос и стал пророком и посланником, она одной из первых обратилась в истинную веру. Да будет доволен ею Аллах, и да будет она довольна Его вознаграждением! Египтяне не подозревали того, что было записано в Хранимой скрижали и чему было суждено произойти спустя некоторое время. Это было милостью Всевышнего Господа по отношению к правоверным, потому что, догадайся они о будущей миссии найденного в реке младенца, все могло бы сложиться иначе.