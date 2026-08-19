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تفسیر: القصص 28:9
القصص
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
امْرَاَتُ
فِرْعَوْنَ
قُرَّتُ
عَیْنٍ
لِّیْ
وَلَكَ ؕ
لَا
تَقْتُلُوْهُ ۖۗ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّنْفَعَنَاۤ
اَوْ
نَتَّخِذَهٗ
وَلَدًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی تم اسے قتل مت کرو کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ (انجام سے) بالکل بیخبر تھے
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Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسياى خێزانى فيرعهون نايهلێت موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن} [
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ
] فیرعهون كه بینى ویستى بیكوژێت، خێزانهكهی فیرعهون كه ناوی (ئاسیای كچی موزاحیم) بوو وتی: ئهی فیرعهون ئهو منداڵه مهكوژه چونكه ئهمه له وڵاتێكى ترهوه ئاو هێناوێتى و زیانى بۆت نابێت و ئهبێته هۆی ئهوهی كه ههردووكمان چاومانى پێ ڕۆشنا بێت له داهاتوودا، (فیرعهون وتى: بۆ تۆ بهڵێ، بهڵام بۆ من نهخێر، ههروایش دهرچوو) [
لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا
] (ئاسیا) وتى: مهیكوژن بهڵكو سوودمان پێ بگهیهنێ، كه دواتر سوودی به ئاسیا گهیاند كه ئیمانی پێی هێنا وه بههۆیهوه چووه بهههشتهوه [
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
] یان بیكهین به كوڕی خۆمان لهبهر ئهوهی خۆیان مناڵیان نهئهبوو [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهئهكرد كه تیاچوونی فیرعهون لهسهر دهستی ئهم منداڵه ئهبێت.