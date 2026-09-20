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Tafsir Fathul Majid تفسیر: القصص آیہ 85
القصص
85
28:85
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
اِنَّ
الَّذِیْ
فَرَضَ
عَلَیْكَ
الْقُرْاٰنَ
لَرَآدُّكَ
اِلٰی
مَعَادٍ ؕ
قُلْ
رَّبِّیْۤ
اَعْلَمُ
مَنْ
جَآءَ
بِالْهُدٰی
وَمَنْ
هُوَ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
(اے نبی ﷺ !) یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے
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