سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القصص 28:8
القصص
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَالْتَقَطَهٗۤ
اٰلُ
فِرْعَوْنَ
لِیَكُوْنَ
لَهُمْ
عَدُوًّا
وَّحَزَنًا ؕ
اِنَّ
فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا
كَانُوْا
خٰطِـِٕیْنَ
۟
تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی (کا باعث) یقیناً فرعون ہامان اور ان کے سب لشکر (اپنی تدبیر میں) خطاکار تھے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهستى فيرعهون دهكهوێت} [
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
] دهستى ههندێك له ئافرهته خزمهتكارانی فیرعهون كهوت و كه له رۆخى دهریاكه ئیشیان دهكرد، ئهوانیش له ترسا سهریان ههڵنهدایهوهو نهیانزانى چى تێدایهو بردیان بۆ (ئاسیا)ى خێزانى فیرعهون، كاتێك سهیرى كرد بینى منداڵێكی یهكجار جوانی تیایهو سهرهنجى راكێشا [
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
] نهیانزانی كه ئهمه له داهاتوودا ئهبێ به دوژمنیان وه خهفهتباریان ئهكات (تهنها ئاسیا بهختهوهر دهكات چونكه باوهڕى پێ دێنێت) [
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨)
] به دڵنیایى فیرعهون و هامان و سهرجهم سهربازهكانیان تاوانبارو سهرپێچیكار بوون له ههموو وتهو كردهوهیهكیاندا.