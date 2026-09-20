{ههواڵ و بهسهرهاتى قارون} [ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ] به دڵنیایى (قارون) له قهومی موسى - صلی الله علیه وسلم - بووهو ئامۆزای بووه [ فَبَغَى عَلَيْهِمْ ] وه گوێڕایهڵی موسای - صلی الله علیه وسلم - نهئهكردو سنووری بهزاند بهسهر خهڵكیداو لووتبهرزی ئهنواند [ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ] وه ئهوهندهش كهنزو زێڕو ماڵمان پێی بهخشیبوو كه ههڵیگرتبوو یهك كۆمهڵ پیاوی بههێز نهیانئهتوانی تهنها كلیلی خهزێنهكانى ههڵبگرن ئهوهنده خهزێنهكانی زۆر بووه [ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ] كاتێك كه پیاوچاكانى قهومهكهی ئامۆژگاریان كردو پێیان وت: ئهی (قاڕون) بهم ماڵه دڵخۆش مهبهو بههۆیهوه فهخرو شانازی بهسهر خهڵكیدا مهكه و لووتبهرزی مهكه لهبهر ئهوهی [ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) ] به دڵنیایى خوای گهوره ئهو كهسانهی خۆش ناوێت كه لووتبهرزن و فهخرو شانازی بهسهر خهڵكیدا ئهكهن.