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تفسیر: القصص 28:6
القصص
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ
فِی
الْاَرْضِ
وَنُرِیَ
فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا
مِنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یَحْذَرُوْنَ
۟
اور ہم تمکن عطا کریں ان کو زمین میں اور ہم دکھا دیں فرعون ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے
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العربية
Al-Sa'di
Униженный и оскорбленный не может вести людей и подавать пример. Для выполнения этой функции нужны власть и могущество, и поэтому Всевышний Аллах вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на ней целиком и полностью зависит от Его воли и желания. В те далекие времена Всемогущий Господь пожелал явить Фараону и его помощнику Хаману, а также их воинам то, чего они опасались. Это наказание должно было коснуться и воинов, потому что те помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие. Чего же опасался могущественный народ Фараона? Они боялись лишиться своих прекрасных домов и быть изгнанными со своих земель. Вот почему они стремились подавить сопротивление израильтян в зародыше и убивали их сыновей. Однако опасениям Фараона и его приспешников было суждено сбыться, потому что этого хотел Сам Аллах. А если Он хочет чего-нибудь, то создает для этого предпосылки и объективные причины. Именно так Аллах поступил с народом Фараона, гибель которого была определена несколькими обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы Аллаха, ни Его враги. Какие же обстоятельства послужили причиной гибели египетского тирана и его полчищ? Началось все с того, что Всевышний Аллах привел на свет пророка Мусу, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны Исраила переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей.