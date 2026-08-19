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تفسیر: القصص 28:31
القصص
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَاَنْ
اَلْقِ
عَصَاكَ ؕ
فَلَمَّا
رَاٰهَا
تَهْتَزُّ
كَاَنَّهَا
جَآنٌّ
وَّلّٰی
مُدْبِرًا
وَّلَمْ
یُعَقِّبْ ؕ
یٰمُوْسٰۤی
اَقْبِلْ
وَلَا
تَخَفْ ۫
اِنَّكَ
مِنَ
الْاٰمِنِیْنَ
۟
اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو تو جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (اللہ نے فرمایا :) اے موسیٰ ! آگے آؤ اور ڈرو نہیں تم بالکل مأمون ہو
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۚ﴾ فَأَلْقَاهَا ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ﴾ تَتَحَرَّك ﴿كَأَنَّهَا جَاۤنࣱّ﴾ وَهِيَ الْحَيَّة الصَّغِيرَة مِنْ سُرْعَة حَرَكَتهَا ﴿وَلَّىٰ مُدۡبِرࣰا﴾ هَارِبًا مِنْهَا ﴿وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ﴾ أي يرجع فنودي ﴿یَـٰمُوسَىٰۤ أَقۡبِلۡ وَلَا تَخَفۡۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡـَٔامِنِینَ ٣١﴾